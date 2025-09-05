 Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz: Dónde ver EN VIVO y ONLINE semifinal del US Open - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz: Dónde ver EN VIVO y ONLINE semifinal del US Open

Novak Djokovic se mide a Carlos Alcaraz en la primera semifinal del US Open, partido que se disputa ante una multitud en el Estadio Arthur Ashe.

Viernes 5 de septiembre de 2025 | 13:53

Novak Djokovic (7°) y Carlos Alcaraz (2°) vuelven a paralizar el mundo, enfrentándose este viernes en una de las semifinales del US Open.

El eterno serbio quiere agigantar su leyenda y dar un paso en busca de su sexto Grand Slam estadounidense, el que obtuvo por última vez el 2022.

Por el otro lado está el español, quien ha tenido un sólido rendimiento y llega a instancia sin perder ningún set en sus cinco encuentros anteriores.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz?

El partido de Novak Djokovic ante Carlos Alcaraz, válido por la primera semifinal del US Open, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá el encuentro de manera online. Para poder verlo, tienes que ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Djokovic y Alcaraz por el US Open

El compromiso del oriundo de Belgrado contra el murciano inicia a las 15:00 horas de Chile de este viernes 5 de septiembre.

El escenario es el mítico Estadio Arthur Ashe, donde se esperan más de 22 mil hinchas.

Historial de enfrentamientos de Djokovic vs Alcaraz

Este será el noveno enfrentamiento entre el serbio y el español, con Djokovic mandando en el historial por 5-3.

El último cruce se dio en los cuartos de final del Australian Open, con el veterano de 38 años imponiéndose por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

¡Carlos Alcaraz vapuleó a Novak Djokovic! El español es el primer finalista del US Open

“Pasó mucho tiempo”: El estremecedor relato de la muerte de entrenador de voley playa en el Aeropuerto

Concentración y confianza: Rafaela Santibáñez relató cómo vivió su oro en los Panamericanos Junior

Alejandro Tabilo respondió a críticas por ausentarse de la Copa Davis: “Necesito recuperar mi salud”
Publicidad
Publicidad