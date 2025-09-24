Alejandro Tabilo revela especial conversación con su pareja previo a ganar ATP de Chengdu - Chilevisión

Alejandro Tabilo (72°) tuvo un verdadero renacer en el ATP 250 de Chengdu, el que terminó ganando este martes tras vencer en una épica final a Lorenzo Musetti (9°).

El zurdo salvó dos match points y derrotó al italiano por 6-3, 2-6 y 7-6 (5), quedándose con el certamen disputado en China tras iniciar en la qualy.

El chileno entregó sus sensaciones luego de alzar el tercer trofeo de su carrera, afirmando que "ha sido un año muy duro, con muchas lesiones".

"Ha sido duro agarrar ritmo y seguir. Cada vez que volví tuve que parar. Ojalá seguir sano y muy feliz por cómo se dio esta semana", agregó en diálogo con CNN Chile.

El tenista de 28 años aprovechó de revelar una particular conversación que tuvo con su pareja antes de arrancar el certamen.

"Justo antes de empezar la qualy le dije a mi novia que ojo, antes ya pudimos hacer una vez el venir de la clasificación y ganar el torneo. Se dio y ahora quiero seguir con todo y seguir avanzando", comentó.

Alejandro Tabilo deja atrás su ausencia en Copa Davis

Tabilo aprevechó de aclarar su ausencia en la serie de Copa Davis contra Luxemburgo, indicando que "había hablado con Nicolás (Massú) antes, desde Canadá o Cincinatti que estaba difícil por todas las lesiones y por cómo iba a volver".

"Justo, también me doblé el tobillo en Winston-Salem. La decisión era más cuidar el cuerpo, porque era largo el viaje y cambiar de superficie", señaló.

El nacido en Toronto insistió en que quiere cerrar de la mejor manera la temporada, la que lo tendrá nuevamente por Asia y Europa.