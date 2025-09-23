El millonario premio que ganó Alejandro Tabilo tras quedarse con el ATP de Chengdu - Chilevisión

Un jornada memorable fue la que vivió Alejandro Tabilo (112°) este martes, día en que se consagró campeón del ATP 250 de Chengdu.

El chileno se impuso por 6-3, 2-6 y 7-6 (5) a Lorenzo Musetti, actual número 9 del mundo y máximo favorito a quedarse con el certamen desarrollado en China.

En un partido épico, el zurdo salvó dos match points frente al italiano y dio vuelta el tiebreak final para conseguir el tercer título de su carrera.

Alejandro Tabilo obtuvo millonario premio tras ganar ATP de Chengdu

Gracias a su coronación, el nacional obtuvo un premio que supera los 181.000 dólares, equivalentes a más de 172 millones de pesos chilenos.

El torneo asiático es uno de los que más dinero reparte en la categoría 250, lo que lo convierte en uno de los más cotizados por los tenistas.

De hecho, el chileno llegó desde la qualy en la que tuvo que superar dos rondas para meterse en el cuadro principal, ganando un total de siete encuentros de forma consecutiva.

Además del suculento monto, el gran rendimiento le permitirá a Tabilo escalar hasta el lugar 72° del ranking ATP.