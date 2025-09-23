¡Espléndido! Alejandro Tabilo tumba a Lorenzo Musetti y es campeón del ATP de Chengdu - Chilevisión

El tenista nacional Alejandro Tabilo (112°) hizo historia este martes y se consagró campeón del ATP 250 de Chengdu, luego de vencer en la gran final ante Lorenzo Musetti (9°).

El zurdo cerró su extraordinaria semana con una victoria frente al italiano, a quien derrotó por 6-3, 2-6 y 7-6 (5) en una verdadera batalla.

El comienzo del partido tuvo a un chileno muy sólido, aprovechando su única oportunidad de quiebre para tomar la delantera.

Sin embargo, el europeo mejoró su nivel y mostró parte de su talento en la segunda manga, la que se quedó casi sin equivalencias para estirar el encuentro.

Alejandro Tabilo salva dos match points y es campeón en Chengdu

El tercer parcial fue realmente dramático, con cada uno de los tenistas manteniendo su saque hasta el duodécimo juego en el que el nacional salvó dos puntos de partido.

En el tiebreak, el nacido en Toronto nuevamente vino de atrás al llegar a estar 4-1 abajo, ganando una serie de puntos que le permitió llegar al 6-5.

En esa instancia, un error no forzado del italiano le permitió a Tabilo conseguir el tercer título de su carrera en una semana realmente soñada en China.

Además del título, el chileno escalará hasta el puesto 72° de la ATP, lo que le permitirá clasificar de manera directa a torneos relevantes.