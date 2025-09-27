¡HISTÓRICO! Los Cóndores vencieron a Samoa y lograron épica clasificación al Mundial de Rugby - Chilevisión

El vuelo nunca acaba. Chile hizo historia este sábado y derrotó a Samoa en el repechaje, clasificando al Mundial de Rugby 2027.

Los Cóndores se lucieron con una sobresaliente actuación y vencieron 31-12 a los oceánicos en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, el que vivió una verdadera fiesta con 20 mil hinchas en las tribunas.

El elenco nacional marcó diferencias desde un principio, jugando con corazón para inscribirse por segunda vez en su historia en la cita planetaria que ahora será en Australia.

Las patadas de Santiago Videla y el try de Benjamín Videla anticipaban una tarde épica, aunque también hubo nerviosismo debido a que los visitantes se acercaron en el marcador.

Pese a esto, los dirigidos por Pablo Lemoine aguantaron de manera heroica toda la intensidad, sellando su boleto al certamen con otra anotación de Nicolás Saab en un contragolpe letal.

Con esto, Chile venció a un conjunto que es 15º del ranking mundial y que fue dos veces cuartofinalista en Mundiales.

Precisamente, Los Cóndores pasaron del puesto 20° al 17° y se convirtieron en el tercer sudamericano en clasificar al sumarse a Argentina y Uruguay, repitiendo la hazaña del 2023.