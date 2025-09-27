 ¡HISTÓRICO! Los Cóndores vencieron a Samoa y lograron épica clasificación al Mundial de Rugby - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¡HISTÓRICO! Los Cóndores vencieron a Samoa y lograron épica clasificación al Mundial de Rugby

En un Estadio Sausalito colmado de público, Chile se impuso a Samoa en el repechaje y jugará nuevamente el Mundial de Rugby.

Sábado 27 de septiembre de 2025 | 18:29

El vuelo nunca acaba. Chile hizo historia este sábado y derrotó a Samoa en el repechaje, clasificando al Mundial de Rugby 2027.

Los Cóndores se lucieron con una sobresaliente actuación y vencieron 31-12 a los oceánicos en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, el que vivió una verdadera fiesta con 20 mil hinchas en las tribunas.

El elenco nacional marcó diferencias desde un principio, jugando con corazón para inscribirse por segunda vez en su historia en la cita planetaria que ahora será en Australia.

Las patadas de Santiago Videla y el try de Benjamín Videla anticipaban una tarde épica, aunque también hubo nerviosismo debido a que los visitantes se acercaron en el marcador.

Pese a esto, los dirigidos por Pablo Lemoine aguantaron de manera heroica toda la intensidad, sellando su boleto al certamen con otra anotación de Nicolás Saab en un contragolpe letal.

Con esto, Chile venció a un conjunto que es 15º del ranking mundial y que fue dos veces cuartofinalista en Mundiales.

Precisamente, Los Cóndores pasaron del puesto 20° al 17° y se convirtieron en el tercer sudamericano en clasificar al sumarse a Argentina y Uruguay, repitiendo la hazaña del 2023.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Chile vs Samoa: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por repechaje al Mundial de Rugby

Quién es Myles Borne, la pareja de Stephanie Vaquer que la felicitó tras su título en WWE

Alejandro Tabilo vio frenada su racha tras caer ante Zizou Bergs en el ATP de Tokio

Pareja de Stephanie Vaquer le dedicó sentido mensaje por su histórico campeonato mundial en la WWE
Publicidad
Publicidad