Estos son los rivales más peligrosos para los sudamericanos en el sorteo del Mundial 2026 - Chilevisión

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026, el cual se disputará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

A la cita planetaria están clasificados seis equipos sudamericanos a la espera de lo que sucederá con Bolivia, elenco que jugará el repechaje para intentar volver a una Copa del Mundo tras 32 años.

Argentina y Brasil son cabezas de series y están en el bombo 1. Mientras que Colombia, Uruguay y Ecuador aparecen en el bombo 2. En cambio, Paraguay cayó en el bombo 3.

Los rivales más peligrosos para los sudamericanos en el Mundial 2026

A pesar de evitar en fase de grupos a los máximos favoritos, Argentina y Brasil de igual manera podrían enfrentar un complejo sorteo, ya que ambos podrían quedar emparejados con equipos como Marruecos, Japón, Croacia y Suiza, todos del bombo 2.

Además, estos equipos también podrían enfrentar a la Noruega de Martin Ødegaard y Erling Haaland, que está en el bombo 3.

En cambio, Colombia, Uruguay y Ecuador chocarán sí o sí con un cabeza de serie, que pueden ser los candidatos Francia, España, Inglaterra y Portugal. En ese bombo también están Países Bajos, Bélgica, Alemania y los tres anfitriones.

Por último, Paraguay es el equipo que en el papel lo tiene más complicado porque enfrentará a equipos del bombo 1 y 2.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el esperado acontecimiento lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.