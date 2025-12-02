Se definen los grupos: Cuándo y a qué hora es el sorteo del Mundial 2026 - Chilevisión

El Mundial 2026 dará su primera gran paso con el esperado sorteo, instancia en la que se conocerán los cruces en la fase de grupos.

Con 42 selecciones clasificas y el repechaje definido, la FIFA reveló los bombos que tendrán a Estados Unidos, México y Canadá como cabezas de serie al ser anfitriones.

A ellos se suman los mejores ubicados en el Ranking, entre los que están Argentina y Brasil como representantes sudamericanos.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 está fijado para el próximo viernes 5 de diciembre desde las 14:00 horas de Chile.

El escenario será el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, donde se espera la presencia de grandes figuras del fútbol.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

El esperado evento será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás seguir todos los detalles de manera online y totalmente gratis.