Ya hay cuatro y pueden ser más: Las selecciones que debutarán en el sorteo del Mundial 2026 - Chilevisión

Solo días restan para el sorteo del Mundial 2026, el cual se disputará entre el 11 de junio y 19 de julio en Estados Unidos México y Canadá.

Para la cita planetaria ya están clasificados 42 de las 48 selecciones, donde cuatro serán debutantes: Se trata de Curazao, Uzbekistán, Cabo Verde y Jordania.

No obstante, aún podrían ser más las selecciones que disputen en la edición 2026 su primer mundial, ya que en el repechaje aparecen equipos como Kosovo, Surinam, Nueva Caledonia y Albania, elencos que nuncan han dicho presente en una copa del mundo.

Este viernes se sortea el Mundial 2026

Este 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, torneo que por primera vez contará con 48 equipos.

Cabe señalar que el torneo se jugará en 12 grupos con cuatro selecciones cada uno y en la previa a conocer el sorteo, ya se definieron los integrantes de cada uno de los bombos y los cabezas de series, los cuales son:

México (sede)

Canadá (sede)

Estados Unidos (sede)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el esperado acontecimiento lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.