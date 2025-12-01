Sorteo del Mundial 2026: ¿Qué equipos son cabeza de serie en los grupos y por qué? - Chilevisión

Será la primera vez que el certamen cuente con 48 equipos en competencia, los que se distribuirán en 12 grupo de cuatro selecciones cada uno.
Lunes 1 de diciembre de 2025 | 14:02
Este 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, torneo que por primera vez contará con 48 equipos en competencia.
La cita planetaria se jugará en 12 grupos con cuatro selecciones cada uno y en la previa a conocer el sorteo, ya se definieron los integrantes de cada uno de los bombos.
Podrás seguir todos los detalles del sorteo y los enfrentamientos del Mundial 2026 a través de las pantallas de Chilevisión.
Los cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026 son:
El sorteo del Mundial 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura en todas sus plataformas.
Además de la TV abierta, el esperado acontecimiento lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.