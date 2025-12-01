 Sorteo del Mundial 2026: ¿Qué equipos son cabeza de serie en los grupos y por qué? - Chilevisión
Sorteo del Mundial 2026: ¿Qué equipos son cabeza de serie en los grupos y por qué?

Será la primera vez que el certamen cuente con 48 equipos en competencia, los que se distribuirán en 12 grupo de cuatro selecciones cada uno.

Lunes 1 de diciembre de 2025 | 14:02

Este 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, torneo que por primera vez contará con 48 equipos en competencia

La cita planetaria se jugará en 12 grupos con cuatro selecciones cada uno y en la previa a conocer el sorteo, ya se definieron los integrantes de cada uno de los bombos.

Podrás seguir todos los detalles del sorteo y los enfrentamientos del Mundial 2026 a través de las pantallas de Chilevisión

¿Qué equipos son cabeza de serie en el Mundial 2026 y por qué?

El Mundial 2026 contará con 12 grupos de cuatro selecciones. Según el reglamento de la FIFA, los cabezas de serie incluyen a los tres países anfitriones del torneo. A ellos se suman otras nueve selecciones, definidas según las mejores posiciones del ranking FIFA

Los cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026 son: 

  • México (sede)
  • Canadá (sede)
  • Estados Unidos (sede)
  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026  será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el esperado acontecimiento lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

