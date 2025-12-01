Sorteo del Mundial 2026: ¿Qué equipos son cabeza de serie en los grupos y por qué? - Chilevisión

Este 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, torneo que por primera vez contará con 48 equipos en competencia.

La cita planetaria se jugará en 12 grupos con cuatro selecciones cada uno y en la previa a conocer el sorteo, ya se definieron los integrantes de cada uno de los bombos.

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre.

¿Qué equipos son cabeza de serie en el Mundial 2026 y por qué?

El Mundial 2026 contará con 12 grupos de cuatro selecciones. Según el reglamento de la FIFA, los cabezas de serie incluyen a los tres países anfitriones del torneo. A ellos se suman otras nueve selecciones, definidas según las mejores posiciones del ranking FIFA

Los cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026 son:

México (sede)

Canadá (sede)

Estados Unidos (sede)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el esperado acontecimiento lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.