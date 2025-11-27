Atención, futboleros de corazón: Chilevisión transmitirá EN VIVO el sorteo del Mundial 2026 - Chilevisión

Totalmente confirmado. Chilevisión transmitirá en vivo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

La cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá comienza a tomar forma con este esperado evento, donde las selecciones conocerán a sus rivales para la primera ronda.

En ese escenario, la FIFA dio a conocer esta semana los bombos y el renovado formato, el que incluye el denominado "equilibrio competitivo".

Mundial 2026: ¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 está fijado para el viernes 5 de diciembre a las 14:00 horas de Chile.

La gran instancia se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

El gran evento será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el esperado acontecimiento lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.