“La Jaula” Bahamondes regresa a la UFC Fight Night: Revisa cuándo peleará - Chilevisión

El número 19 del ranking UFC se enfrentará al azerí Tofiq Musayev en la nueva edició de la UFC.
Sábado 7 de marzo de 2026 | 11:12
El peleador chileno Ignacio "La Jaula" Bahamondes regresará a la UFC tras ocho meses fuera, para esta vez enfrentarse al experimentado azerí Tofiq Musayev, quien mantiene un registro de 22 victorias y 6 derrotas.
El chileno participará del UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer, evento en el que el actual número 19 del ranking podría traer de regreso al peso ligero.
Recordemos que tras la pelea de junio del 2025 contra Rafael Fiziev en la UFC Bakú, "La Jaula" frenó una racha de tres victorias consecutivas, quedando con un récord de 17 victorias y 6 derrotas.
Hasta el momento no se ha confirmado si el luchador formará parte de la cartelera preliminar o estelar de la nueva edición.
El chileno Bahamondes se verá cara a cara con el azerí Tofiq Musayev el próximo 28 de marzo.
El esperado encuentro agendado en el Climate Pledge Arena de Seattle, Estados Unidos, evento comenzará aproximadamente a las 18:00 horas de Chile.
