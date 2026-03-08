Noé Aravena e Ignacio Zavala lograron meritorio segundo lugar en Sudamericano de Voley Playa - Chilevisión

Noé Aravena e Ignacio Zavala lograron un meritorio segundo lugar en el Sudamericano de Voley Playa de Rancagua, cayendo 2-0 este domingo ante los paraguayos Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo.

En casi una hora de partido, la dupla guaraní se impuso por 22-20 y 21-14 ante una multitud que llegó a la Medialuna de la ciudad.

Los chilenos, que llegaron a la definición tras vencer a los primos Grimalt en la fase anterior, tuvieron una leve ventaja en la manga inicial y llegaron a tener un set point.

Sin embargo, el binomio rival aguantó la presión y aprovechó su oportunidad para ponerse arriba en el marcador.

En el segundo parcial, los visitantes sacaron diferencias y estuvieron sólidos en defensa, especialmente Melgarejo que mostró un gran rendimiento y lideró a su escuadra en el cotejo.

Pese a la caída, los representantes del Team Chile sacan cuentas alegres este fin de semana, teniendo en cuenta que Aravena suele jugar regularmente en el vóleibol piso.

Primos Grimalt se quedaron con el tercer lugar

Previo a la definición por el oro, Marco y Esteban Grimalt consiguieron el tercer lugar al superar 2-0 a los venezolanos Kirchner y Esyensen.

Los primos salieron adelante luego de la derrota en semifinales, logrando un lugar en el podio y tomando confianza de cara al futuro.

Cabe recordar que los campeones panamericanos en Lima 2019 tienen como gran objetivo la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.