Noé Aravena e Ignacio Zavala lograron meritorio segundo lugar en Sudamericano de Voley Playa - Chilevisión

Los representantes del Team Chile cayeron en la definición por el oro ante los paraguayos Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo, quienes coronaron un gran fin de semana en Rancagua.
Domingo 8 de marzo de 2026 | 19:15
Noé Aravena e Ignacio Zavala lograron un meritorio segundo lugar en el Sudamericano de Voley Playa de Rancagua, cayendo 2-0 este domingo ante los paraguayos Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo.
En casi una hora de partido, la dupla guaraní se impuso por 22-20 y 21-14 ante una multitud que llegó a la Medialuna de la ciudad.
Los chilenos, que llegaron a la definición tras vencer a los primos Grimalt en la fase anterior, tuvieron una leve ventaja en la manga inicial y llegaron a tener un set point.
Sin embargo, el binomio rival aguantó la presión y aprovechó su oportunidad para ponerse arriba en el marcador.
En el segundo parcial, los visitantes sacaron diferencias y estuvieron sólidos en defensa, especialmente Melgarejo que mostró un gran rendimiento y lideró a su escuadra en el cotejo.
Pese a la caída, los representantes del Team Chile sacan cuentas alegres este fin de semana, teniendo en cuenta que Aravena suele jugar regularmente en el vóleibol piso.
Previo a la definición por el oro, Marco y Esteban Grimalt consiguieron el tercer lugar al superar 2-0 a los venezolanos Kirchner y Esyensen.
Los primos salieron adelante luego de la derrota en semifinales, logrando un lugar en el podio y tomando confianza de cara al futuro.
Cabe recordar que los campeones panamericanos en Lima 2019 tienen como gran objetivo la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.