Aumenta el escándalo en la UFC por apuestas sospechosas: Dana White confirma investigación del FBI - Chilevisión

El pasado sábado se realizó un evento de UFC Fight Night en el Apex Arena de Las Vegas, Nevada, donde la compañía de artes marciales más importante del mundo realiza sus carteleras más pequeñas y menos mediáticas.

Sin embargo, tras el evento estalló un escándalo, el cual ha ido aumentado y hasta se confirmó que se involucró el FBI para investigar sospechosas apuestas en una pelea que encendió las alarmas.

Resulta que uno de los combates en la categoría peso pluma la animaron el cubano Yadiel del Valle y el estadounidense Isaac Dulgarian, quien era amplio favorito, sin embargo, terminó perdiendo en el primer round.

A esto se suma que antes del combate, la compañía que lidera Dana White había sido contactada por Integrity Compliance 360 (IC360), empresa especializada en detectar irregularidades en apuestas deportivas.

El aviso alertaba sobre actividad sospechosa en apuestas a favor de Del Valle, menos favorito, donde en algunos casos se ha indicado que se hicieron cinco apuestas por un total de 16 millones de dólares.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Dana White aseguró que luchadores deberán declarar ante FBI

En conversación con TMZ Sports, Dana White, actual presidente de la compañía, afirmó: "IC360 se puso en contacto con nosotros y nos dijo que algo raro estaba pasando con la pelea y nos preguntó si sabíamos algo".

"Llamamos al luchador y a su representante y les preguntamos: '¿Qué está pasando? ¿Estás lesionado? ¿Le debes dinero a alguien? ¿Te ha contactado alguien?' El chico dijo: 'Claro que no. Voy a matar a este tipo'. Lo dejamos pelear y la pelea terminó en el primer asalto. Literalmente, lo primero que hicimos fue llamar al FBI", indicó.

White agregó que se reunió dos veces con el FBI posterior al evento y confirmó que la investigación está en marcha. "No voy a dar más detalles, pero estamos cooperando al 100%".

Por último, White se refirió a declaraciones de peleadores que tras este escándalo dijeron que habían recibido ofrecimientos de dinero para perder combates.

"¿En serio? ¿Por qué no nos dijiste a nosotros? Ahora el FBI se va a poner en contacto con ellos", aseguró.

Fue la primera vez que Dulgarian, quien tenía un récord de 7 victorias y solo 2 caídas, no llegó al último asalto en una derrota. Tras esto UFC habría dado de baja de inmediato al peleador, aunque por el momento no ha comunicado oficialmente su salida de la empresa.