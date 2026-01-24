Sensible baja para el tenis chileno: Falleció el padre de Cristian Garin - Chilevisión

Existe pesar en el tenis chileno luego que se informara del fallecimiento de Sergio Garín, padre del singlista nacional Cristian Garin.

Según detalló el viernes la Federación de Tenis de Chile, el progenitor del deportista, quien también se desempeñaba como parte del staff del equipo nacional de Copa Davis, partió hace algunas horas.

Fallecimiento del padre de Cristian Garin

El Fetech, a través de sus redes sociales, lamentó el deceso y envió las condolencias respectivas a la familia del tenista chileno.

"La Federación de Tenis de Chile lamenta profundamente la partida de Sergio, padre del miembro del equipo nacional de Copa Davis", expuso en un comunicado la entidad.

"El directorio y toda su familia del tenis está de luto y manifiesta su más sentido pésame para nuestro jugador", añadió el escrito.

Por parte de Garin, el singlista aún no se ha mencionado públicamente al complicado momento que atraviesa tanto él como su familia.