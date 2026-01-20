Cristian Garín perdió en primera ronda y el Australian Open se quedó sin chilenos - Chilevisión

Cristian Garín (82°) dijo adiós al Australian Open al caer ante Luciano Darderi (25°), quien lo venció por parciales de 7-6 (5), 7-5 y 7-6 (3) por la primera ronda.

En casi tres horas de partido, el chileno dio una durísima batalla frente al italiano que tuvo que exigirse al máximo para avanzar de fase.

La primera manga fue muy pareja, con Gago teniendo una inmejorable chance al estar 5-3 arriba el tiebreak. Sin embargo, una doble falta le costó carísimo y fue el europeo el que tomó la ventaja.

En el segundo set, el nacional no aprovechó un tempranero quiebre y otra vez su rival aprovechó algunas dudas para aumentar la diferencia.

Pese a que el nortino salvó un match point en el tercer parcial, otra vez el desempate favoreció al italiano que acabó con la ilusión del último chileno que quedaba en el primer Grand Slam de la temporada.

Cristian Garín se prepara para la Copa Davis

Tras caer en Melbourne, Garín se preparará para la serie de Copa Davis en la que Chile se enfrentará a Serbia por las Qualifiers.

La llave se disputará el fin de semana del 6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional.