Los complejos rivales que tendrán Alejandro Tabilo y Cristian Garín en el Australian Open - Chilevisión

Alejandro Tabilo (81°) y Cristian Garín (80°) conocieron este jueves a sus rivales para el Australian Open, primer Grand Slam de la temporada que comienza este 18 de enero.

El zurdo medirá fuerzas en la ronda inicial ante el francés Quentin Halys (85°), jugador que lo derrotó en el único enfrentamiento previo en el césped de Queen's el 2022.

De ganar, el nacido en Toronto podría toparse nada menos que con el ruso Daniil Medvedev (12°), quien busca retomar el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores del mundo.

Por su parte, Garín chocará nada menos que contra Luciano Darderi (24°), italiano que viene de vencer a Tabilo en la segunda fase del ATP 250 de Auckland.

Si bien no se registran enfrentamientos previos a nivel ATP, ambos jugadores sí se toparon en el Challenger de Milán el 2023.

En aquel duelo por la ronda de los 32 mejores, el europeo fue superior y se impuso por un marcador de 6-3 y 7-5.