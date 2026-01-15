 Los complejos rivales que tendrán Alejandro Tabilo y Cristian Garín en el Australian Open - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Los complejos rivales que tendrán Alejandro Tabilo y Cristian Garín en el Australian Open

El sorteo determino que Gago se mida a un viejo conocido, mientras que el zurdo podría toparse con uno de los favoritos en la segunda ronda.

Jueves 15 de enero de 2026 | 10:15

Alejandro Tabilo (81°) y Cristian Garín (80°) conocieron este jueves a sus rivales para el Australian Open, primer Grand Slam de la temporada que comienza este 18 de enero.

El zurdo medirá fuerzas en la ronda inicial ante el francés Quentin Halys (85°), jugador que lo derrotó en el único enfrentamiento previo en el césped de Queen's el 2022.

De ganar, el nacido en Toronto podría toparse nada menos que con el ruso Daniil Medvedev (12°), quien busca retomar el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores del mundo.

Australian Open: Cristian Garín va contra un viejo conocido

Por su parte, Garín chocará nada menos que contra Luciano Darderi (24°), italiano que viene de vencer a Tabilo en la segunda fase del ATP 250 de Auckland.

Si bien no se registran enfrentamientos previos a nivel ATP, ambos jugadores sí se toparon en el Challenger de Milán el 2023.

En aquel duelo por la ronda de los 32 mejores, el europeo fue superior y se impuso por un marcador de 6-3 y 7-5.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Hugo Catrileo comienza el ciclo olímpico con la mira en Los Ángeles 2028: “Es donde espero estar”

Chance desaprovechada: Alejandro Tabilo no aguantó la ventaja y dijo adiós al ATP 250 de Auckland

Quería un nuevo look: Rival de Alejandro Tabilo sorprende al cortarse el pelo en pleno partido

Preocupante momento de Nicolás Jarry: El magro registro que alcanzó tras caer en el Australian Open
Publicidad
Publicidad