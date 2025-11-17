Cristian Garín campeón en Challenger de Montevideo: En qué ranking quedó y cuánto dinero ganó - Chilevisión

Gago se quedó con el título al vencer al peruano Ignacio Buse en tres sets, triunfo que le permitió convertirse en la mejor raqueta del país en el escalafón mundial.
Cristian Garín coronó una excelente semana en el Challenger de Montevideo, quedándose con el título al vencer en la final a Ignacio Buse (105°).
El chileno vino de atrás y superó al joven peruano por 6-7 (3), 6-2 y 6-2, obteniendo el cuarto trofeo en esta categoría en lo que va de la temporada.
Además de la nueva consagración, el certamen uruguayo saca réditos para Gago debido a que logró un importante ascenso en el ranking ATP y un gran premio económico.
Con este triunfo, el nacional subió más de 20 puestos y quedó en el lugar 80° del escalafón mundial, lo que lo ubica como la mejor raqueta de nuestro país.
El ariqueño quedó mejor posicionado que Alejandro Tabilo (81°), lucha que promete ser codo a codo durante este año y el comienzo del 2026.
Por si fuera poco, el integrante del equipo de Copas Davis aseguró su presencia en el Australian Open y en la gira Sudamericana de febrero.
En cuanto a lo monetario, el título en Montevideo le permitió a Garín quedarse con los 22.730 dólares para el campeón, equivalentes a casi 21 millones de pesos chilenos.