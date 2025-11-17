Cristian Garín campeón en Challenger de Montevideo: En qué ranking quedó y cuánto dinero ganó - Chilevisión

Cristian Garín coronó una excelente semana en el Challenger de Montevideo, quedándose con el título al vencer en la final a Ignacio Buse (105°).

El chileno vino de atrás y superó al joven peruano por 6-7 (3), 6-2 y 6-2, obteniendo el cuarto trofeo en esta categoría en lo que va de la temporada.

Además de la nueva consagración, el certamen uruguayo saca réditos para Gago debido a que logró un importante ascenso en el ranking ATP y un gran premio económico.

El nuevo ranking de Cristian Garín y su millonario premio

Con este triunfo, el nacional subió más de 20 puestos y quedó en el lugar 80° del escalafón mundial, lo que lo ubica como la mejor raqueta de nuestro país.

El ariqueño quedó mejor posicionado que Alejandro Tabilo (81°), lucha que promete ser codo a codo durante este año y el comienzo del 2026.

Por si fuera poco, el integrante del equipo de Copas Davis aseguró su presencia en el Australian Open y en la gira Sudamericana de febrero.

En cuanto a lo monetario, el título en Montevideo le permitió a Garín quedarse con los 22.730 dólares para el campeón, equivalentes a casi 21 millones de pesos chilenos.