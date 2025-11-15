Cristian Garín se impuso en duelo chileno y avanza a la final del Challenger de Montevideo - Chilevisión

El tenista chileno volvió a mostrar carácter para remontar un complicado inicio ante Tomás Barrios y asegurar su paso a la final en Montevideo.
Cristian Garín volvió a mostrar carácter en el cierre de la temporada. En una intensa semifinal chilena, el ariqueño derrotó a Tomás Barrios por 4-6, 6-4 y 6-1, en un duelo que duró más de dos horas y que lo dejó a un paso del título en Montevideo.
Barrios arrancó mejor y manejó el primer set con un quiebre temprano que le dio aire para cerrar el 6-4 inicial. Pero Garín no tardó en ajustar su juego y, tras una segunda manga marcada por la tensión y la solidez de ambos al servicio, logró golpear en el momento justo para igualar las acciones.
El triunfo no solo lo mete en la final, sino que también lo deja bien encaminado en la lucha por regresar al Top 100, un objetivo clave para asegurar su presencia directa en el Australian Open 2026. Barrios, en tanto, quedará 109° del ranking, aun con opciones de seguir sumando en el cierre del año.