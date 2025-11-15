Cristian Garín se impuso en duelo chileno y avanza a la final del Challenger de Montevideo - Chilevisión

Cristian Garín volvió a mostrar carácter en el cierre de la temporada. En una intensa semifinal chilena, el ariqueño derrotó a Tomás Barrios por 4-6, 6-4 y 6-1, en un duelo que duró más de dos horas y que lo dejó a un paso del título en Montevideo.

Barrios arrancó mejor y manejó el primer set con un quiebre temprano que le dio aire para cerrar el 6-4 inicial. Pero Garín no tardó en ajustar su juego y, tras una segunda manga marcada por la tensión y la solidez de ambos al servicio, logró golpear en el momento justo para igualar las acciones.

Ya en el tercer set, Gago encontró su versión más agresiva. Aprovechó el bajón de Barrios para quebrar de entrada y construir rápidamente una ventaja que resultó imposible de revertir, manejando el tramo final con total autoridad.