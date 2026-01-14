Chance desaprovechada: Alejandro Tabilo no aguantó la ventaja y dijo adiós al ATP 250 de Auckland - Chilevisión

El tenista nacional Alejandro Tabilo (81°) dijo adiós al ATP 250 de Auckland tras caer ante Luciano Darderi (24°) , despidiéndose este martes por la noche en la segunda ronda.

El chileno tuvo un notable comienzo, pero no pudo mantener el ritmo y terminó inclinándose frente al italiano por 1-6, 7-5 y 6-3 en casi dos horas de partido.

El inicio del encuentro fue inmejorable para el zurdo, llegando a estar 3-1 en el segundo set en lo que parecía ser otra gran jornada.

Lamentablemente, el nacido en Toronto no aguantó la ventaja y el europeo comenzó a aprovechar sus opciones para finalmente avanzar de ronda.

Ahora, el próximo desafío de Tabilo será nada menos que el Australian Open que comienza la próxima semana.

Tomás Barrios no pudo avanzar en la qualy del Australian Open

Por otro lado, Tomás Barrios (107°) se despidió del Australian Open al perder en la segunda ronda de la qualy, cayendo ante el estadounidense Michael Zheng (174°) por 6-4, 6-7 y 6-2.

Fiel a su estilo, el chillanejo protagonizó otra batalla con una de las promesas del tenis norteamericano, quedando sin chances de estar en el primer Grand Slam de la temporada.

Su próximo torneo será el Challenger de Concepción que arranca el 27 de enero.