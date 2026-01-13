Quería un nuevo look: Rival de Alejandro Tabilo sorprende al cortarse el pelo en pleno partido - Chilevisión

La gran victoria de Alejandro Tabilo (81°) sobre Camilo Ugo Carabelli (47°) en el ATP 250 de Auckland tuvo un particular momento, luego que el argentino se cortara el pelo en pleno partido.

El chileno tuvo un gran debut en el certamen oceánico, imponiéndose por 6-4 y 6-2 en lo que fue su primer gran triunfo de la temporada 2026.

En el comienzo del encuentro, el trasandino se vio incómodo y aprovechó uno de los descansos para tomar una sorpresiva decisión.

Rival de Alejandro Tabilo sorprende al cortarse el pelo

Ugo Carabelli se tomó un pequeño break y sacó una tijera de su bolso, cortándose tres mechones de su cabellera que dejó a un costado de la silla.

El tenista de 26 años se sacudió su pelo y volvió a la acción, todo ante la atenta mirada del árbitro del partido y del público que no ocultaron su sorpresa.

Sin embargo, este singular "cambio de look" no le sirvió al argentino, quien fue superado de principio a fin por el nacional.

En la próxima ronda, Tabilo tendrá un desafío de marca mayor ya que se medirá al italiano Luciano Darderi (24°), cuarto preclasificado del certamen.

