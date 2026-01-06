Alejandro Tabilo sufrió una dura derrota y se despidió del ATP 250 de Hong Kong - Chilevisión

Alejandro Tabilo (81°) sufrió una dura derrota este martes, cayendo 7-5 y 6-4 ante el estadounidense Michael Mmoh (285°) por la primera ronda del ATP 250 de Hong Kong.

El chileno llegaba con buenas sensaciones tras superar la qualy del primer torneo del año, pero terminó despidiéndose rápidamente.

En un duelo que se extendió por una hora y 53 minutos, el zurdo sufrió un quiebre en cada set que acabaron siendo vitales en la una magra jornada.

Lamentablemente, el nacional no aprovechó ninguna de las seis chances que tuvo para romper el servicio de su rival, lo que le costó muy caro.

Con este resultado, una de las principales raquetas de nuestro país dijo adiós a un certamen en el que tenía grandes aspiraciones.

¿Qué se viene para Alejandro Tabilo?

El próximo desafío de Alejandro Tabilo será la qualy del ATP 250 de Auckland, torneo que supo ganar el 2024 con un tremendo rendimiento.

Posteriormente, el chileno se enfocará en el Australian Open que comienza el domingo 18 de enero.