WWE Royal Rumble 2026: Fecha, dónde ver y cuál es la cartelera de esta edición - Chilevisión

La WWE se encamina a WrestleMania con su primer evento del año este fin de semana. En esta edición la 'Batalla Real' saldrá de Estados Unidos y viajará al continente asiático para celebrarse en Arabia Saudita.

Esta vez, a los tradicionales combates se le suman dos: uno por el Campeonato Indiscutivo de la WWE entre Drew McIntyre y Sami Zayn, y otro enfrentamiento entre Ghunter y AJ Styles, en el cual si este último pierde, deberá retirarse de la lucha libre profesional.

¿Cuándo es el Royal Rumble 2026?

Royal Rumble 2026 en nuestro país comenzará este sábado 31 a las 16.00 horas de Chile.

El escenario será un recinto deportivo del King Abdullah Financial District de Riad en Arabia Saudita.

¿Dónde ver el Royal Rumble en Chile?

El evento será transmitido en streaming a través de Netflix, al igual que los últimos eventos de la WWE del año pasado.

Cartelera de Royal Rumble 2026

Este año el Royal Rumble contará con sus clásicas luchas. Los hombres pelearán por una oportunidad titular en el Campeonato Mundial Peso Pesado y Campeonato Indiscutido de WWE en WrestleMania 42.

En cambio, las mujeres van por el Campeonato Mundial Femenino y Campeonato Femenino de WWE en WrestleMania 42.

Batalla Real de 30 hombres : Participarán Cody Rhodes, Gunther, Jey Uso, Roman Reigns, Logan Paul, entre otros.

: Participarán Batalla Real de 30 mujeres : Participarán Iyo Sky, Rhea Ripley, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Charlotte Flair, Alexa Bliss y Becky Lynch, entre otras.

Campeonato Indiscutivo de WWE : Drew MCIntyre vs. Sami Zayn

AJ Syles vs. Gunther

¿Participará Stephanie Vaquer en Royal Rumble 2026?

Aunque se espera la presencia de la chilena Stephanie Vaquer en la Batalla Real de 30 mujeres, su participación aún no está confirmada.