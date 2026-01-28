WWE Royal Rumble 2026: Fecha, dónde ver y cuál es la cartelera de esta edición - Chilevisión

Cody Rhodes, Roman Reigns, Logan Paul, Rhea Ripley, Alexa Bliss y Becky Lynch son algunas estrellas que dirán presente en el certamen. Conoce aquí todos los detalles del primer gran evento del año.
La WWE se encamina a WrestleMania con su primer evento del año este fin de semana. En esta edición la 'Batalla Real' saldrá de Estados Unidos y viajará al continente asiático para celebrarse en Arabia Saudita.
Esta vez, a los tradicionales combates se le suman dos: uno por el Campeonato Indiscutivo de la WWE entre Drew McIntyre y Sami Zayn, y otro enfrentamiento entre Ghunter y AJ Styles, en el cual si este último pierde, deberá retirarse de la lucha libre profesional.
Royal Rumble 2026 en nuestro país comenzará este sábado 31 a las 16.00 horas de Chile.
El escenario será un recinto deportivo del King Abdullah Financial District de Riad en Arabia Saudita.
El evento será transmitido en streaming a través de Netflix, al igual que los últimos eventos de la WWE del año pasado.
Este año el Royal Rumble contará con sus clásicas luchas. Los hombres pelearán por una oportunidad titular en el Campeonato Mundial Peso Pesado y Campeonato Indiscutido de WWE en WrestleMania 42.
En cambio, las mujeres van por el Campeonato Mundial Femenino y Campeonato Femenino de WWE en WrestleMania 42.
Aunque se espera la presencia de la chilena Stephanie Vaquer en la Batalla Real de 30 mujeres, su participación aún no está confirmada.