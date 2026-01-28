Alexis Sánchez se llena de comentarios en redes tras particular posteo: “Los años han pasado” - Chilevisión

Alexis Sánchez otra vez mostró su faceta más tierna, publicando esta vez tiernas fotos junto a sus reconocidos perros, Atom y Humber.

Maravilla se dio el tiempo de postear este miércoles dos imágenes con sus mascotas, aprovechando de revelar cómo han crecido estos años.

"Amor verdadero. Forever (por siempre)", escribió el delantero chileno en su Instagram, generando rápidas reacciones en sus seguidores.

Los comentarios que generó posteo de Alexis Sánchez con sus perros

Las imágenes provocaron una ola de comentarios entre los fanáticos, quienes apuntaron a que los perros ya tienen una avanzada edad.

"Hermosos y bellos", "Los años han pasado, ya son abuelitos" o "entregan amor incondicional", señalaron en Instagram.

Cabe recordar que Atom y Humber tienen su propia cuenta de Instagram, la que cuenta con más de 375 publicaciones y 155 mil seguidores.

Ambos han seguido fielmente al lado del ariete de 37 años, acompañándolo desde su arribo al fútbol europeo en 2008 cuando Alexis llegó al Udinese.

