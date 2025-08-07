De cara al Mundial 2030: Gerencia de Selecciones no descarta que Nicolás Córdova comande a La Roja - Chilevisión

El Gerente de Selecciones Nacionales, Felipe Correa, se refirió al futuro de La Roja adulta y no descartó que Nicolás Córdova se haga cargo del equipo en el proceso al Mundial del 2030.

El directivo habló durante el desarrollo del "cónclave" del fútbol chileno, que se realizará hasta este jueves 7 de agosto en Viña del Mar.

Acerca de la posibilidad de mantener al actual DT de la Sub 20, el dirigente señaló: "La decisión de los pasos siguientes se tomará a final de año".

"Para nosotros es muy valioso el trabajo que está haciendo Nicolás, no queremos descuidar lo que se está haciendo en selecciones juveniles, pero la decisión va a estar enfocada en un perfil de un DT que cumpla con las expectativas para liderar ese proceso", agregó.

En ese punto, Correa recalcó que "si consideramos que Nicolás es el indicado y está dispuesto, puede ser una alternativa también".

Nicolás Córdova: "Voy a trabajar desde el lugar que me toque"

Por su parte, Córdova aseguró en la misma instancia que "estoy muy contento donde estoy, el proceso ha sido muy lindo con las selecciones juveniles".

"Voy a trabajar desde el lugar en que me toque. Es muy familiar para mí 'Pinto Durán', entré a los 14 años por primera vez. Es un privilegio ir cada día. No me pongo un objetivo más allá de este semestre, donde viene mucha carga para las selecciones juveniles", agregó.

El adiestrador estará en el banco en el cierre de las Eliminatorias programado para septiembre, donde La Roja se medirá a Brasil como visitante y Uruguay en condición de local.