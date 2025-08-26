 Pareja cayó al Canal San Carlos en La Florida: Conductora ebria habría estado aprendiendo a manejar - Chilevisión
26/08/2025 07:21

Pareja cayó al Canal San Carlos en La Florida: Conductora ebria habría estado aprendiendo a manejar

La mujer que iba al volante quedó detenida tras el examen toxicológico y no presentó licencia de conducir ante las autoridades.

Publicado por CHV Noticias

Una pareja cayó al Canal San Carlos tras perder el control del vehículo en el que se movilizaban, en la comuna de La Florida.

Bomberos prestó ayuda en la labores de rescate de los ocupantes y posteriormente recibieron atención de personal del SAMU, quienes los trasladaron a un centro asistencial. 

 Personal municipal ha intentado sacar el auto con maquinaria, sin embargo hasta ahora no se ha logrado con éxito.

Conductora iba bajo los efectos del alcohol

De acuerdo a información de Carabineros, el examen toxicológico de la conductora arrojó que conducía bajo la influencia del alcohol, por lo que quedó detenida. 

Por otra parte, la autoridad baraja la hipótesis de que la la mujer que estaba al volante haya estado aprendiendo a manejar, dado que no presentó licencia de conducir, lo que será materia de investigación. 

Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

