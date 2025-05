“Por inmadurez y guerra de egos”: Gigi Martin y Mauricio Flores hablan de su distanciamiento de 17 años - Chilevisión

Los comediantes explicaron en la Divina Comida como un accidente que sufrió la esposa de Flores les dio la oportunidad de volver a conversar.

Este sábado, la Divina Comida viene recargada de buenas historias y humor, ya que sus invitados serán las duplas Raquel Argandoña - Patricia Maldonado y Gigi Martin - Mauricio Flores.

Un esperado momento fue la explicación de los comediantes sobre su largo distanciamiento, el cual duró 17 años y donde ni siquiera se dirigían la palabra.

Luego de que ambos se refirieran escuetamente a la separación, Argandoña les preguntó por qué pelearon y se separaron. "Por inmadurez, guerra de egos", respondió Flores.

"Por vulgarmente como se dice, prestarle la oreja a personas que no correspondían y después te das cuenta que el único objetivo de esas personas era separarnos. Nosotros tuvimos el problema de hacer caso y absurdamente empezar a responder", agregó.

El exMorandé Con Compañía también señaló que al tiempo se dio cuenta que muchas cosas que respondió, Gigi ni siquiera las había dicho.

Un accidente los volvió a juntar

La misma Raquel les preguntó quién de los dos se acercó para la reconciliación, donde el primero en tomar la palabra fue Gigi.

"Fue un accidente que tuvo Ximena, la señora de Mauricio en la Carretera del Sol. Un amigo venía en la micro de Peñaflor y me dice: 'Oye, está tu amigo ahí, el Mauricio Flores, a la señora la tienen con un cuello ortopédico'. Yo no había hablado con él nada"

"Así que lo llamé de inmediato y le pregunté si necesitaba algo. Me dijo no, que ya estaban bien. Más tarde lo volví a llamar y Mauricio me dice que podríamos comer algo, almorzar o juntarnos y yo le dije que sí", afirmó Martin.

Por último, Flores agregó: "Para que vean que existía ese amor, el cariño, a pesar de no habernos hablado 17 años... Él no sabía qué había pasado y me llamó, y yo por mi parte suena el teléfono y ustedes creen que en 17 años yo había borrado su número, decía Gigi Martin".