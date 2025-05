Pelea, llanto y despido: Desclasifican recordado cruce entre Raquel Argandoña y Tonka Tomicic - Chilevisión

Este episodio ocurrió hace algún tiempo en el programa Buenos Días a Todos de TVN, donde Mauricio Correa era su director y abordó el conflicto.

"La única vez que Tonka discutió con alguien y fue feroz, fue con Raquel Argandoña", partió declarando en el programa Only Fama, donde reveló que todo partió tras una nota en Las Últimas Noticias donde se destacaba el reemplazo de Argandoña a Tomicic, quien estaba de vacaciones.

"Me llama Tonka y me dice '¿leíste lo que salió en Las Últimas Noticias?'. Estaba realmente enojada. Me parece que estaba regresando de vacaciones y el tema era '¿para qué vuelves? mira lo bien que lo ha hecho Raquel'", recordó el hombre que dirigió el matinal de TVN por más de dos décadas.

Llanto de Raquel, pelea y despido

Correa afirmó que Argandoña le preguntó si hablaba con Tomicic y el dio el OK, no imaginando que el problema escalaría.

"Antes de irnos a comerciales Raquel dice, al aire, 'me dio una vergüenza lo que salió ayer...'", recordó, donde una vez en la pausa, "Tonka le dice a Raquel 'no te creo nada'".

Ante esto, el exjefe del Buenos Días a Todos agregó que Raquel llegó llorando a la sala de dirección y se le permitió irse a su casa, pero ella prefirió seguir en el canal y llamar a la prensa.

"Llama a la Paty Maldonado para que estuvieran todos los periodistas afuera. Sale Raquel a las 12 del día, estaban todos los periodistas afuera, y ella cuenta lo que tenía que hablar", recordó.

Luego de que el conflicto llegara hasta los ejecutivos del canal, todo el equipo del programa se reunió en el departamento de Felipe Camiroaga.

"No se dijeron ningún garabato, pero ninguna se calló nada", agregó y donde se llegó a un acuerdo. "Yo no quiero que ella nunca más se refiera a mí y yo tampoco me voy a referir a ella", explicó sobre los dichos de Tonka.

Correa señaló que ambas seguían trabajando, pero no se hablaban, esto duró cerca de dos meses hasta que Argandoña rompió el trato y fue despedida. "Raquel dijo en una entrevista que Tonka era una niña chica", recordó sobre la acción que terminó en el despido de Argandoña, aunque aseguró que ambas son amigas en la actualidad.