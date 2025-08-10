 Supera los 20 millones: Este es el reloj que le habrían robado a Raquel Argandoña en avión - Chilevisión
10/08/2025 09:18

Supera los 20 millones: Este es el reloj que le habrían robado a Raquel Argandoña en avión

En las publicaciones de la animadora aparece con el presunto reloj robado, que correspondería a Rolex modelo DateJust, cuyo valor varía según el tamaño, material y aplicaciones adicionales.

Publicado por CHV Noticias

Raquel Argandoña causó revuelo en redes sociales luego de que se revelara que habría sido víctima del robo de un millonario reloj marca Rolex durante su vuelo de regreso a Chile, desde Aruba.

La animadora ya se encuentra en Santiago y aunque no se ha referido al tema, sus últimas publicaciones la muestran con lo que sería un reloj de la misma marca, modelo "DateJust".

Las últimas publicaciones de Raquel Argandoña

El accesorio de lujo tiene un valor que comienza en $20.534.951, los cuales aumentan dependiendo del tamaño, el material y los objetos adicionales.

Por ejemplo, el precio antes mencionado corresponde al modelo "DateJust" de 41 mm que tiene acero Oystersteel y oro amarillo; sin embargo, el de 28 mm con aplicaciones de diamantes cuesta $22.961.165.

Al respecto, la última publicación de Raquel en Instagram es de la tarde del sábado y la muestra realizándose una manicura en un centro de estética, donde mostró en detalle el resultado, sin el accesorio en sus muñecas.

En paralelo, en su perfil su último post ocurrió hace 24 horas, acompañada de José Miguel Viñuela en Aruba y señaló: "Disfrutando de una velada mágica aquí en Aruba". En cada una de las postales de sus vacaciones, Raquel posa con el reloj que habría sido sustraído.

Finalmente, en su perfil se puede apreciar que dicho reloj es un accesorio de los más utilizados por la animadora, quien aparece en casi todas sus publicaciones con él.

Revisa las publicaciones de Instagram:

