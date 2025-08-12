“Una jugarreta”: Revelan giro total que tendría “avergonzada” a Raquel Argandoña tras denuncia de robo - Chilevisión

El periodista Sergio Rojas aseguró que hubo un vuelco en el caso, pues señaló que el reloj apareció y no en el avión donde la panelista de farándula acusó que fue robado.

Se dieron a conocer supuestos nuevos detalles sobre el episodio que protagonizó Raquel Argandoña, a días del polémico incidente que vivió a bordo de un avión, pues acusó haber sido víctima de un robo.

Si bien la panelista de farándula aseguró que robaron su reloj Rolex avaluado en cerca de 20 millones de pesos, lo cierto es que la escena habría tenido un verdadero "giro dramático".

Así lo aseguró el periodista Sergio Rojas en el programa Que te lo digo de Zona Latina, donde sostuvo que el lujoso elemento habría sido encontrado en Panamá, descartando así la tesis del hurto.

"La habrían llamado desde el hotel (en Panamá) para señalarle que en su habitación había encontrado un reloj Rolex avaluado en la suma de 20 millones de pesos", dijo el comunicador, asegurando que ella estaría "avergonzada".

"El reloj nunca estuvo perdido sino que ella -sostuvo el periodista- lo había olvidado".

Por lo tanto, complementó, "todo el show paupérrimo, pobre, insigne realizado por la señora Raquel Argandoña en clase económica habría sido todo una jugarreta".

Polémico video mostró incidente en avión

Cabe recordar que el registro fue publicado por el portal Infama el fin de semana y en él se ve a Argandoña a bordo del avión y hablando en duros términos con dos personas sobre la situación.

En ese contexto, se escucha a Raquel gritar: "¡No voy a perder 20 millones!", mientras que un pasajero menciona: "El show de la Argandoña".

Finalmente, la animadora mostró su molestia y se fue ofuscada hacia la parte delantera del avión. Hasta el momento la personalidad televisiva no se ha referido a los hechos.