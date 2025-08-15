 VIDEO | ¿Reconciliación? Captan a Raquel Arangadoña y Félix Ureta juntos en aeropuerto - Chilevisión
15/08/2025 10:37

VIDEO | ¿Reconciliación? Captan a Raquel Arangadoña y Félix Ureta juntos en aeropuerto

La expareja fue captada junta nuevamente, esta vez embarcando en un vuelo con destino a España, pocos días después de haber sido vista compartiendo en el cumpleaños de un amigo de Raquel.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se dio a conocer un video que muestra a Raquel Argandoña con su expareja Félix Ureta subiendo a un avión con rumbo a España.

El registro fue publicado por el medio InFama y avivó una vez más los rumores de una reconcilición, esto luego de que hace unos días saliera a la luz una foto de ambos en la celebración de un cumpleaños en el Hotel Sheraton.

El quiebre de Raquel y Félix Ureta

Cabe recordar que la ex Miss Chile confirmó su quiebre con Ureta en junio de 2024.

Tras la ruptura, se filtraron supuestas conversaciones que él habría tenido con otra mujer, lo que desató rumores de infidelidad.

Ahora, más de un año después de su separación, la expareja fue vista rumbo a España en el aeropuerto de Chile.

Mira el video a continuación:

