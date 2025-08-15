VIDEO | ¿Reconciliación? Captan a Raquel Arangadoña y Félix Ureta juntos en aeropuerto - Chilevisión

La expareja fue captada junta nuevamente, esta vez embarcando en un vuelo con destino a España, pocos días después de haber sido vista compartiendo en el cumpleaños de un amigo de Raquel.

Este viernes se dio a conocer un video que muestra a Raquel Argandoña con su expareja Félix Ureta subiendo a un avión con rumbo a España.

El registro fue publicado por el medio InFama y avivó una vez más los rumores de una reconcilición, esto luego de que hace unos días saliera a la luz una foto de ambos en la celebración de un cumpleaños en el Hotel Sheraton.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El quiebre de Raquel y Félix Ureta