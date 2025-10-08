 Noche de ELIMINACIÓN en Fiebre de Baile: Así se define el futuro de los famosos en competencia - Chilevisión
08/10/2025 23:07

¡Noche de eliminación! Así puedes votar EN VIVO para salvar a un participante en Fiebre de Baile

Raquel Castillo, Daniela Castro, Ini Cifuentes y Kike Acuña darán lo mejor de sí esta noche para evitar convertirse en el primer eliminado o eliminada de Fiebre de Baile en Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

El fenómeno de Fiebre de Baile continúa este miércoles en Chilevisón con un imperdible cuarto capítulo: Cuatro participantes darán lo mejor de sí para evitar ser el primer eliminado o eliminada.

El estelar se impuso ayer martes en su franja horaria al alcanzar un peak de 868.770 personas y una audiencia online promedio de 664.378 personas por minuto. En mismo horario, Mega obtuvo 560.096 y Canal 13 marcó 461.535.

Los bailarines con peor evaluación de la semana, Raquel Castillo, Daniela Castro, Ini Cifuentes y Kike Acuña tendrán la misión de sorprender al jurado si quieren permanecer en competencia.

¿Cómo votar en el capítulo de eliminación?

Los televidentes de Fiebre de Baile nuevamente tendrán la posibilidad de salvar de forma online a sus participantes favoritos, esta vez en noche de eliminación:

      1. La votación será abierta al comienzo del programa.
      2. Podrás votar en el sitio web o a través del código QR en pantalla
      3. ¡DEBES VOTAR POR TU FAVORITO O FAVORITA! (el voto es positivo)

Presentaciones en noche de eliminación

Al igual que en las noches anteriores, cada uno de los concursantes se presentará una vez en el estelar y será evaluado por cada uno de los cuatro jurados.

Sin embargo, una de las evaluaciones permanecerá oculta hasta el final del prorgrama.

Cómo ver Fiebre de Baile en Chilevisión

El cuarto capítulo de Fiebre de Baile será transmitido en vivo por Chilevisión, inmediatamente después de CHV Noticias Central. También podrás seguir la tranmisión de Youtube y a través de la señal online de Chilevisión.cl y por la App MiCHV.

Otra opción en tu celular es la aplicación MiCHV. Para obtenerla en cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.

      • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple.
      • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

