La sorpresiva revelación de Sammis Reyes: Expuso momento en que tomó confianza con Emilia Dides - Chilevisión

Sammis Reyes y Emilia Dides expusieron una particular situación vivida en el comienzo de su relación, específicamente en el Festival de Viña del Mar.

En el segundo episodio de su podcast "Esto es incómodo", la pareja reveló que al mes de conocerse se fueron a vivir juntos.

De hecho, el ex jugador de la NFL le comentó a la madre de su hija que "tenemos que contar nuestro momento que rompió la confianza máxima".

El divertido momento que vivieron Sammis Reyes y Emilia Dides en pleno hotel

En el espacio, el atleta contó que se dio en la cuarta noche del evento musical, afirmando que estaban "todos durmiendo y raj... de cansados".

"Llegamos al hotel y ya me sentía cómodo durmiendo con mi polola. Todo el mundo lo sabe, llevábamos harto tiempo escondiendo nuestra relación. Y al querer liberarme esa noche, se me salió (un gas). Fue uno de esos (potentes)", señaló.

El otrora seleccionado de básquetbol apuntó entre risas que "creo que despertó a todos en la pieza".

Dides no tardó en reaccionar y remarcó: "Nunca se me va a olvidar. Efectivamente se le sale un pum y no de esos piolita. Fue furioso".

"La cosa es que no estaba sola yo y él, fue como que llegó un viento y recordé mi vida. Me encantó porque me dio el pase, jaja", agregó la cantante.