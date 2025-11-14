Sammis Reyes y Emilia Dides responden a constante “hate” en redes: “Das pura pena” - Chilevisión

En plena espera de su primera hija, Sammis Reyes y Emilia Dides decidieron reaccionar al constante odio que reciben en las redes sociales.

La pareja inició un nuevo podcast denominado "Esto es incómodo", el que decidieron promocionar con una particular estrategia.

Ante el recurrente hate que les llega de manera digital, el ex jugador de fútbol americano y la modelo optaron por repasar algunos de los comentarios.

La reacción de Sammis Reyes y Emilia Dides al leer comentarios negativos

En primer término, el deportista leyó: "Pobre y triste hue... Nadie te quiere, cabeza de múscula. Das pura pena", mientras que la cantante encontró otro: "Tan bella y se arruinó".

Esto provocó la risa de ambas, aunque uno de los que más desató fue carcajadas fue: "Los 'Casi-Casi'. Una que casi fue Miss y otro que casi jugó".

"Igual tienen razón, jaja" comentó el otrora seleccionado de básquetbol, muy lejos de tomarse esto con rabia o tristeza.

El momento fue subido a las redes sociales de ambos y rápidamente se viralizó, obteniendo más de 160 mil likes entre los seguidores de ambos.

Mira el video acá