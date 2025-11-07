 “Princesita”: La reacción de Sammis Reyes al enterarse del género de bebé con Emilia Dides - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

“Princesita”: La reacción de Sammis Reyes al enterarse del género de bebé con Emilia Dides

A través de un video publicado en redes sociales, Sammis Reyes y Emilia Dides dieron a conocer una de las noticias más esperadas por sus seguidores.

Viernes 7 de noviembre de 2025 | 11:50

Emilia Dides y Sammis Reyes dieron a conocer una de las noticias más esperadas por sus seguidores. La pareja anunciaron este jueves el género de su bebé.

A través de un video publicado en redes sociales, la modelo y el ex jugador de la NFL confirmaron que están esperando una niña.

"Eres todo lo que esperábamos. Viniste a unirnos, a conectarnos y hacernos felices por siempre. Te amamos", escribió la cantante, confirmando el sexo con aves rosadas.

Así reaccionó Sammis Reyes en redes a emotivo posteo

El otrora seleccionado nacional de básquetbol no tardó en responder el posteo, lanzando un especial agradecimiento a la madre de su hija.

"Vamos a tener una princesita. Gracias por darme el regalo más lindo del mundo. Te amo con todo mi corazón", contestó.

Reyes se ha mostrado muy cercano a Dides en diferentes situaciones, relación que comenzó hace casi un año y que ha generado gran emoción en sus seguidores.

Uno de los momentos más emotivos que vivieron fue en el cumpleaños del deportista a mediados de octubre, donde la influencer le regaló un viaje en helicóptero en Nueva York.

Mira las publicaciones acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

La respuesta de Esteban Paredes al jurado de Fiebre de Baile tras especulaciones: “No hay nadie”

“Esposa tradicional”: Filtran supuesto perfil en aplicación de citas de conocida deportista

Gary Medel sorpendió con fuerte decisión personal: Borró tatuaje vinculado a su ex pareja

Benjamín Vicuña recordó el apoyo de Iván Zamorano en complejo momento: “Me ayudó”
Publicidad
Publicidad