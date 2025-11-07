“Princesita”: La reacción de Sammis Reyes al enterarse del género de bebé con Emilia Dides - Chilevisión

Emilia Dides y Sammis Reyes dieron a conocer una de las noticias más esperadas por sus seguidores. La pareja anunciaron este jueves el género de su bebé.

A través de un video publicado en redes sociales, la modelo y el ex jugador de la NFL confirmaron que están esperando una niña.

"Eres todo lo que esperábamos. Viniste a unirnos, a conectarnos y hacernos felices por siempre. Te amamos", escribió la cantante, confirmando el sexo con aves rosadas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Así reaccionó Sammis Reyes en redes a emotivo posteo

El otrora seleccionado nacional de básquetbol no tardó en responder el posteo, lanzando un especial agradecimiento a la madre de su hija.

"Vamos a tener una princesita. Gracias por darme el regalo más lindo del mundo. Te amo con todo mi corazón", contestó.

Reyes se ha mostrado muy cercano a Dides en diferentes situaciones, relación que comenzó hace casi un año y que ha generado gran emoción en sus seguidores.

Uno de los momentos más emotivos que vivieron fue en el cumpleaños del deportista a mediados de octubre, donde la influencer le regaló un viaje en helicóptero en Nueva York.

Mira las publicaciones acá