Sammis Reyes vivió particular “vergüenza” con Emilia Dides en pleno avión: “Van a pensar que...” - Chilevisión

Un curioso momento protagonizaron Sammis Reyes y Emilia Dides, quienes regresaron a Chile tras haber pasado unos días en Estados Unidos.

La pareja estuvo en New York por el por el Victoria's Secret Fashion Show, volviendo al país en un viaje en el que el ex jugador de la NFL no ocultó su incomodidad por un tratamiento facial.

Todo se dio luego de que la cantante le colocara una máscara de colágeno al deportista, quien señaló entre risas: "No puedo creer esto. ¿Cómo me dejo hacer esto públicamente?".

La máscara que Emilia Dides le colocó a Sammis Reyes en avión

El otrora seleccionado de básquetbol recalcó en un video subido a redes sociales: "Mi amor, me da vergüenza esto".

Sin embargo, su pareja le replicó: "Esto te va a servir para tener una piel radiante", todo mientras ella también aplicó una máscara en su rostro.

"Me pica debajo de la nariz, arriba del labio (...) Van a pensar que vengo a robar acá", señaló Reyes en pleno vuelo hacia nuestro país.

Los momentos fueron subidos a Instagram y generaron una ola de reacciones entre sus seguidores.

