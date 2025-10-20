“Nuevas experiencias”: El especial regalo con el que Emilia Dides sorprendió a Sammis Reyes - Chilevisión

Una jornada muy especial tuvo Sammis Reyes este 19 de octubre, día en que festejó un nuevo cumpleaños.

El ex jugador de la NFL festejó sus 30 primaveras junto a Emilia Dides, quien le entregó un regalo muy especial a su pareja por esta importante fecha.

La ex Miss Universo Chile le tenía preparada una tremenda sorpresa al influencer, generando una emotiva reacción.

Emilia Dides sorprende a Sammis Reyes con especial regalo

A través de sus redes sociales, Reyes mostró que la cantante le obsequió nada menos que un viaje en helicóptero por Nueva York, Estados Unidos.

La pareja estuvo en una de las ciudades más relevantes del país norteamericano por el Victoria's Secret Fashion Show, donde Dides fue invitada.

"La Emilia me dijo: 'Te tengo una sorpresa para tu cumple' y terminamos arriba de un helicóptero. Muy feliz de cada nueva experiencia que la vida nos da. Emilia y sus locuras", escribrió el otrora seleccionado de básquetbol en sus redes sociales.

En el video, que tiene más de 22 mil likes, se ve al deportista disfrutando de las principales atracciones como la Estatua de la Libertad.