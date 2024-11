Paz Bascuñán impactó con desgarradora e íntima confesión: “Nunca me he...” - Chilevisión

La actriz se sinceró sobre una frase que lanzó en una conocida revista hace cinco años atrás que dejó impactada a Eugenia Lemos, quien la cuestionó por no apreciar sus cualidades.

Paz Bascuñán reveló un dato clave sobre su autoestima en conversación con Eugenia Lemos, durante el último capítulo de su podcast "Dale Color!" en Youtube.

En dicha instancia, Lemos repasó algunas de las antiguas entrevistas de la actriz, cuando llegó a la Revista Ya en 2018, oportunidad donde Bascuñán confesó: "Nunca me he sentido muy atractiva ni muy talentosa. Me siento una persona muy normal".

La reacción de Eugenia Lemos

Al respecto, Eugenia le preguntó a la actriz si todavía tenía ese pensamiento sobre sí misma y Paz reveló: "No, pero nunca me he sentido especialmente mina o que ese sea mi fuerte, pero sí me encuentro súper simpática y me encuentro inteligente también".

En esa misma línea, agregó: "O sea, sé que he hecho cosas que han sido buenas, pero no sé si ese es mi fuerte. Sí siento que tengo otros fuertes, siento que soy una persona simpática".

La confesión dejó en shock a Eugenia, quien expresó: "¿Esto es broma? ¿O sea, tú no te ves al espejo, no ves tus películas, estabas deprimida ese día?".

Finalmente, la actriz comentó que con sus hermanas han impuesto una regla en la que siempre deciden mostrar dentro de un atuendo una parte del cuerpo que resalte, como las piernas.