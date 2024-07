Paz Bascuñán sorprendió con insólito relato tras perder fajo de billetes: “Me emocioné un montón” - Chilevisión

Mientras visitaba el pueblo de Avilés, la actriz sacó alrededor de 300 euros desde un cajero automático. Minutos después, se dio cuenta ya no tenía el dinero en su poder.

Paz Bascuñán sorprendió a sus seguidores al contar una inusual situación que vivió en España tras perder un fajo de filletes.

Todo ocurrió cuando la actriz se encontraba en el pueblo de Avilés y vio que le faltaba dinero en efectivo, por lo que sacó alrededor de 300 euros (unos $300 mil) desde un cajero automático.

Luego, se devolvió al lugar donde se estaba hospedando y fue al supermercado. Una vez en la caja para pagar se dio cuenta que no tenía el dinero.

Para sorpresa de ella, 10 días más tarde volvió al mismo supermercado y ocurrió una situación que la dejó perpleja.

La inusual experiencia de Paz Bascuñán en España

Al ingresar al recinto comercial se acercó una reponedora, quien le preguntó directamente: "¿a usted se le perdió algo?", a lo que Bascuñán asintió y la trabajadora le pidió especificar qué cosa había extraviado.

"Dinero", respondió Paz, quien después agregó que "bastante". Ante esto, la reponedora le cuenta lo tenían guardado en una oficina.

"Decidida a encontrar a quién se le había perdido, Covi y sus compañeros se pusieron a revisar las cámaras de seguridad de ese día hasta que encontraron en las imágenes el momento en que se me cayó el dinero del bolsillo de mi pantalón", señaló la intérprete.

"Yo andaba ese día con un sombrero. Imprimieron mi imagen en un papel y la pegaron en la pared de una oficina chica del supermercado", agregó Bascuñán.

Dicho sombrero fue clave, ya que el día que regresó al supermercado andaba con la misma prenda de vestir. "Me emocioné un montón. El gesto me pareció de un cariño y una preocupación maravillosa", dijo la actriz en entrevista con LUN.

Asimismo, confesó que "nunca he perdido la fe en la humanidad, siempre he pensado que es mucha más la gente buena. El problema es que la que no es buena se nota más".