“Oren por mí”: Romina Sáez inicia juicio por brutal golpiza que desfiguró su rostro - Chilevisión

12/08/2025 18:30

“Oren por mí”: Romina Sáez inicia juicio por brutal golpiza que desfiguró su rostro

La exparticipante de Mekano contó que esta jornada comenzó el proceso de juicio por la agresión que sufrió en 2022, cuando intentó recuperar una casa que tenía arrendada.

Publicado por CHV Noticias

Romina Sáez enfrenta un momento clave en la justicia, pues hoy inició el juicio por una brutal golpiza que sufrió en 2022. 

La abogada usó sus redes sociales para contar el importante paso en su caso y pidió a sus seguidores orar por ella en este proceso. 

Oren por mí. Mañana se hará mi juicio. Justicia”, escribió junto a una imagen en blanco y negro en la que quedó en evidencia la agresión que sufrió. 

En la foto se aprecia el rostro de la exMekano visiblemente desfigurado, con los ojos inflamados y restros de la agresión. 

Brutal agresión a Romina Sáez

En marzo de 2022 Romina Sáez denunció haber sido víctima de una brutal golpiza por parte de quién en ese momento le arrendaba una casa. 

El conflicto escaló a los golpes cuando ella llegó hasta el lugar para recuperar la vivienda, resultando gravemente agredida. 

Debido a esto, Romina Sáez tuvo que recurrir a un recinto médico para recibir atención, y tiempo después incluso recurrió a cirugías para recuperar su rostro. 

