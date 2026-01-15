“Fuiste bueno”: Maite Orsini dejó atrás su rubio platinado y sorprendió con nuevo look - Chilevisión

A través de Instagram, la diputada compartió una historia en la que aparece luciendo su cambio de imagen. "Bienvenida mi versión morocha", señaló.

Durante este jueves, la diputada Maite Orsini sorprendió en redes sociales al dejar atrás su comentado rubio platinado y mostró su nuevo look.

A través de Instagram, la parlamentaria compartió una historia en la que aparece sentada frente a un espejo y agregó la frase "adiós platinado, fuiste bueno".

Horas más tarde, publicó otra foto en la que se observa su nueva imagen: Un castaño claro con reflejos cálidos que lo lleva a la altura de los hombros, con un corte levemente en capas.

"Bienvenida mi versión morocha", escribió Orsini sobre la publicación y mencionó a la colorista que estuvo detrás de este cambio de estilo.

Cabe mencionar que, en las últimas semanas, la legisladora impactó al llegar al Congreso con un pelo platinado, siendo comparada en redes con el personaje Daenerys Targaryen de la serie Game of Thrones.

La nueva vida de Maite Orsini fuera del Congreso

Maite Orsini se alista para dejar el Congreso Nacional el próximo 11 de marzo, espacio en el que estuvo por ocho años tras ganar dos elecciones parlamentarias.

En los últimos años, la legisladora estuvo vinculada a una serie de polémicas por su relación con el exfutbolista Jorge Valdivia, que le costó la suspensión de su militancia en el Frente Amplio.

En entrevista con LUN, Orsini reveló que, una vez que concluya su periodo como diputada, podría salir del país. "Estoy explorando oportunidades de estudio en el extranjero", afirmó.

Asimismo, no descartó volver a la política. "Hacer política es parte de mi naturaleza. Es lo que amo y lo que me mueve. No como una carrera personal, sino como una forma de hacerse cargo de las injusticias, de organizar esperanza y de transformar indignación en leyes", comentó al citado medio.