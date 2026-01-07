 “Soy muy mala”: La lapidaria autocrítica de Maite Orsini en su época como actriz de teleseries - Chilevisión
07/01/2026 14:01

“Soy muy mala”: La lapidaria autocrítica de Maite Orsini en su época como actriz de teleseries

"No lo pasé tan bien", reconoció Orsini, quien admitió que fue en esa época donde se dio cuenta que no quería trabajar en televisión.

Publicado por CHV Noticias

Maite Orsini se sinceró este martes con sus seguidores en redes sociales e hizo una lapidaria autocrítica tras recordar su época como actriz en la teleserie El Laberinto de Alicia.

La diputada activó la caja de preguntas en su cuenta de Instagram y recordó su debut actoral en el 2011, donde hizo el personaje de "Dolores Donoso" y su padre en dicha producción era Marcelo Alonso, quien interpretaba a “Esteban”.

¿Qué dijo Maite Orsini?

Un seguidor le preguntó a Orsini qué recuerdos tenía de esa teleserie y respondió: "Si bien fue una bonita experiencia porque fue un gran elenco, no lo pasé tan bien porque yo soy muy autoexigente y la verdad es que soy una pésima actriz".

En esa misma línea, agregó: "Soy muy mala, lo hago muy mal y yo me daba cuenta, entonces grababa las escenas, las veía en el monitor y me daba tanta vergüenza, porque de verdad era lejos la más mala de todo el elenco".

Orsini reveló que solía acercarse a la directora de la producción y decirle: "Por favor, pónganme un profesor, algo, no sé cómo hacerlo", pero eso no ocurrió.

"Lo hacía muy mal y me generaba mucha frustración y me daba vergüenza verlo en la tele", sentenció Orsini, quien concluyó: "Justamente después de eso, me di cuenta de que no quería seguir trabajando en televisión y que realmente lo que me gustaba era mi carrera de derecho".

