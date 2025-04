VIDEO | Laura Prieto expuso delicado problema de salud: “No han sido días fáciles para mí” - Chilevisión

Laura Prieto reveló un delicado problema de salud que la obligó a cancelar su anhelado viaje a Turquía y Egipto.

A través de Instagram, la ex chica reality indicó que desde enero enfrenta "un desajuste hormonal y una serie de infecciones urinarias que me han afectado mucho en mi salud física y emocional".

Según indicó, estos síntomas empeoraron en los últimos días, por lo que se decidió no ir a un viaje programado al Medio Oriente.

El problema de salud que afecta a Laura Prieto

"Para mí es bien difícil hacer este video, pero lo voy a hacer desde el fondo de mi corazón", partió diciendo Prieto.

La modelo relató que "llevaba meses preparando el viaje de mis sueños, que es conocer Turquía y Egipto. Sin embargo, en estas últimas semanas no me he sentido al 100% y me sometí a algunos exámenes".

"Voy a ser bien sincera con lo que voy a decir, porque también es difícil para mí porque son cosas delicadas. Lo he contado varias veces en las redes sociales, pero yo por un problema genético que tengo, suelo hacer infecciones urinarias a repetición", confesó.

Laura transparentó que "esta última vez han sido muchas más de lo normal, he tenido problemas hormonales. La semana pasada me sometí a varios estudios y exámenes, estoy con tratamiento de antibióticos".

"La última ecografía que me hice arrojó que tengo un problema en el útero, por lo tanto, tengo que terminar mi tratamiento de infección. Me sometí a varios estudios y a una biopsia, aparentemente no es nada de gravedad absoluta", agregó.

Pese a lo anterior, la influencer reconoció que puede seguir su vida normal y sólo debe tener algunos cuidados especiales.

"Lamentablemente tuve que tomar esta decisión, a veces la salud nos hace esta pasada. La salud está primero", dijo Prieto, quien al finalizar agradeció el cariño y sostuvo que "no han sido días fáciles para mí al tomar esta decisión".