Breve pero claro: Mon Laferte entregó apoyo a su aspirante a La Moneda en las Elecciones 2025 - Chilevisión

La cantante usó su cuenta de X para manifestar su preferencia entre las cartas presidenciales que aspiran llegar a La Moneda.

Mon Laferte no quiso restarse de las Elecciones 2025 y se pronunció en redes sociales entregándole su apoyo a la candidata Jeannette Jara.

La cantante compartió un corto pero claro mensaje a través de su cuenta de X, en la que evidenció su apoyo a uno de los ocho candidatos que aspiran a llegar a La Moneda.

“¡Vamos Jara!”, escribió pasadas las 18 horas cuando inició el conteo oficial de votos de la jornada electoral.

Vamos Jara! 🇨🇱 — Mon Laferte (@monlaferte) November 16, 2025

La polémica por foto entre Mon Laferte y Jeannette Jara

El mes pasado Mon Laferte se tomó una foto con la candidata presidencial Jeannette Jara en el marco del festival Ruidosa.

El registro fue posteriormente publicado por la abanderada oficialista junto a un mensaje en el que agredeció a la cantante por “el apoyo a su candidatura“ y “por sumar su voz y su compromiso al proyecto que busca construir un Chile más justo“.

Eso motivó una aclaración por parte de la intérprete, quien señaló que “no hemos hablado formalmente de un apoyo a una candidatura, no sé qué significa eso. Nunca he apoyado una candidatura, y creo que es la primera vez en mi vida que tengo una fotografía con un político”.

Sin embargo, esta jornada decidió explicitar su apoyo a la candidata oficialista.