“Nos quebramos”: Daniel Fuenzalida y Paloma Aliaga se unieron por la graduación de su hija - Chilevisión

09/11/2025 09:33

“Nos quebramos”: Daniel Fuenzalida y Paloma Aliaga se unieron por la graduación de su hija

La expareja planeó con antelación una serie de sorpresas que presentaron durante el último día de clases de su hija mayor, Eloísa, quien se graduó de cuarto medio.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga entregaron nuevos detalles sobre el último día de clases de cuarto medio de su hija mayor, Eloísa, cuya celebración fue ampliamente comentada en redes sociales.

Valenzuela y Aliaga se tomaron una serie de selfies juntos mostrando algunas de las sorpresas que prepararon en conjunto para su hija, como cartas, frases especiales, regalos, chocolates, flores y fotografías del recuerdo.

Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga celebraron la graduación de su hija

Al respecto, Paloma explicó en conversación con LUN: "Yo nunca había vivido esto (...) fue emocionante. Partió el día yendo a dejar a la Eloísa por última vez, entramos a su sala y en el puesto de ella había un regalito: una foto con una frase que le escribimos nosotros (con Daniel)".

En esa misma línea, confesó: "Pasaron la lista por última vez y al escuchar su nombre ya estaba llorando. Eran las 08:05 y ya estaba llorando".

Además, Aliaga destacó que "después los dejamos un ratito y se los llevaron a una sala donde les entregaron una carta que los padres les escribimos a ellos. Precioso momento, super lindo, nostálgico. Da pena ver que en un abrir y cerrar de ojos el colegio fue pasado".

Por su parte, Daniel reveló cuál fue uno de los momentos más significativos en medio de todas las sorpresas que prepararon: "Nos hizo unas cartas lindas a la mamá, a mí, a su gente, a su familia y ahí nosotros nos quebramos con las cartas porque no se toman el tiempo en la vida de dar las gracias".

"Uno siente que no observan el esfuerzo que uno hace o el cariño que le pone y si en esas cartas queda plasmado que sí que lo notan, pero que no lo manifiestan no más", sentenció Valenzuela.

Valenzuela se encontraba de viaje visitando a Alondra, su hija menor, quien está de viaje de estudios en Canadá: "Ahora viajo con la Elo para Navidad a Canadá antes de su fiesta de graduación. Un viaje súper rico que nos vamos a poder dar", cerró el comunicador.

