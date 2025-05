“La gota que rebalsó el vaso”: Daniel Valenzuela rompió el silencio tras su inesperada salida del programa - Chilevisión

El animador impresionó a los espectadores de su programa de farándula No es lo mismo al anunciar su renuncia en vivo.

Una sorpresiva renuncia en vivo hizo el miércoles Daniel Valenzuela mientras animaba el programa de farándula No es lo Mismo de Tevex.

La decisión del ex Palomo causó conmoción en los espectadores y, según explicó, se debería a que la farándula ya no le hacía bien y hubo un episodio que fue “la gota que rebalsó el vaso”.

Esto último tendría su origen en un reciente roce ocurrido en el programa Que Te Lo Digo, donde José Antonio Neme increpó al periodista Sergio Rojas.

Daniel Valenzuela rompió el silencio

En conversación con Las Últimas Noticias, Valenzuela explicó que el criticar el reciente cruce de Neme con Rojas le costó varias críticas de los espectadores de Que Te Lo Digo.

De igual manera, señaló que “hace rato venía masticando la situación, no estaba cómodo con el cómo se estaban llevando las cosas, las líneas que se estaban tomando en el programa”

“A mí me gusta una farándula mucho más amable, lúdica, pero cuando se va hacia la ofensa y la agresión, no me es muy cómodo”, agregó.

En esa línea, detalló que se trató de “una situación puntual (el martes) que sentí un ataque desproporcionado y gratuito a una mujer (Sotomayor) en otro programa (Que te lo digo)”.

“Yo dije algo tipo 'Qué heavy que 9 mil w... estén viendo esto', y esa gente (espectadores) se sintió súper ofendida y comenzó un hate tremendo por el chat (en redes sociales) de mi programa”, recordó.

“Ese término fue un chilenismo por el asombro, pero comenzó una crítica gigante (hacia mí), a meterme cosas personales. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, sentí que estaba expuesto”, reveló Valenzuela.