“No es fácil renunciar...”: Daniel Valenzuela despidió a su hija Alondra con emotivo mensaje - Chilevisión

Alondra, la menor de sus dos hijas se fue de viaje a Canadá, donde tendrá sus clases escolares con normalidad, pero también tomará cursos de actuación adicionales.

Daniel Valenzuela reveló este sábado que su hija Alondra emprendió el viaje que tanto había anunciado hacia Canadá, donde perfeccionará sus estudios.

El animador dedicó unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram donde ratificó el orgullo que siente por la menor de sus hijas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué dijo Daniel Valenzuela?

"Hoy sábado, la vida me pone una de las pruebas más grandes y lo resume en una sola palabra. Soltar", comenzó diciendo Daniel, quien además agregó: "Soltarte a ti, mi pequeña partner, mi compañera, mi guerrera. A ti que nos has regalado tanta alegría y tanta nobleza".

En esa misma línea, relató: "No es fácil renunciar a tus abrazos, bromas, apretones, consejos, olorcito, y mucho más. Sé que es por un bien mayor, y de golpe también lo asumo, que has crecido y ya no eres, aunque quisiera, la niñita de las fotos".

Respecto de esta nueva etapa en la vida de Alondra, Daniel comentó: "Hoy comienzas a ser una mujer que es dueña y responsable de sus decisiones y en esta aventura te apaño con toda mi alma, aunque ya te extraño un mundo".

"Sé que cuando regreses estaremos todos esperando con los brazos abiertos a esta nueva Alo, más fuerte, renovada, feliz, agradecida y resuelta. Cuídate muchísimo amor, disfruta, aprende, crece y agradece y nunca, nunca sueltes a Dios de tu mano. Te amo con el alma, mi Alondra", escribió Valenzuela.

Alondra, quien tiene 14 años, cursará sus estudios con regularidad en Canadá; sin embargo, en paralelo, tomará clases de teatro para seguir perfeccionando sus dotes artísticos por los cuales ha resaltado en la televisión chilena desde que era muy pequeña.

Revisa la publicación de Instagram: