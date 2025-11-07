 Daniel Valenzuela publicó inédita foto con Paloma Aliaga: Se reencontraron por especial motivo - Chilevisión
Minuto a minuto
Estuvo 75 días en el SML: ¿Por qué hubo un error en la identificación de estudiante de Viña del Mar? Descubren que Jorge Ugalde escondía un celular en su celda: Lleva 4 días detenido Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas” Evidencia clave del triple crimen en La Reina: La pistola que el imputado compró en un mall chino Polémica por uso de vidrio antibalas en discurso de José Antonio Kast: Lo compararon con Trump
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/11/2025 20:17

Daniel Valenzuela publicó inédita foto con Paloma Aliaga: Se reencontraron por especial motivo

El comunicador y su expareja reaparecieron en público a varios años del escándalo de infidelidad que protagonizaron y se unieron por un evento familiar con su hija.

Publicado por CHV Noticias

Daniela Valenzuela sorprendió en sus redes sociales con un reencuentro con su expareja y madre de sus hijas, Paloma Aliaga. 

El comunicador y la periodista celebraron un especial acontecimiento familiar ya que Eloisa, su hija mayor, terminó su enseñanza media. 

Por ese motivo la expareja se reunió nuevamente y posaron para una inédita foto en familia a varios años del escándalo de infidelidad en el que se vieron envueltos.

Cabe recordar que hace varios años el mundo del espectáculo nacional sufrió un remezón cuando se conoció que Paloma Aliaga le había sido infiel a Daniel Valenzuela con Cristóbal Valenzuela, su propio hermano.

El reencuentro de Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga

“Emoción Luz Orgullo. Eso es ELO. Eso es lo que tú eres!! Hoy terminas una etapa que nos llena de orgullo por todo lo que has conseguido y emoción de ver en quién te has convertido. Una mujer joven, dulce, empática, comprensiva,cariñosa y podría seguir infinitamente”, escribió el animador en su cuenta de Instagram. 

El mensaje fue acompañado de una serie de fotos del último día de clases de la joven, en el que estuvo acompañada en todo momento por sus padres.

“Lo nuevo que se viene en tu vida quizás contempla desafíos aún mayores pero tú eres muy capaz de sobrellevar todo con tu esfuerzo y forma de vivir. Y si el camino se pone difícil, sabes que siempre cuentas con toda tu familia que te ama”, escribió Valenzuela. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025

Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.  

07/11/2025

Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde

Cabe señalar que Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y la hermana de la víctima es imputada en la investigación.

06/11/2025