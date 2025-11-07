Daniel Valenzuela publicó inédita foto con Paloma Aliaga: Se reencontraron por especial motivo - Chilevisión

El comunicador y su expareja reaparecieron en público a varios años del escándalo de infidelidad que protagonizaron y se unieron por un evento familiar con su hija.

Daniela Valenzuela sorprendió en sus redes sociales con un reencuentro con su expareja y madre de sus hijas, Paloma Aliaga.

El comunicador y la periodista celebraron un especial acontecimiento familiar ya que Eloisa, su hija mayor, terminó su enseñanza media.

Por ese motivo la expareja se reunió nuevamente y posaron para una inédita foto en familia a varios años del escándalo de infidelidad en el que se vieron envueltos.

Cabe recordar que hace varios años el mundo del espectáculo nacional sufrió un remezón cuando se conoció que Paloma Aliaga le había sido infiel a Daniel Valenzuela con Cristóbal Valenzuela, su propio hermano.

El reencuentro de Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga

“Emoción Luz Orgullo. Eso es ELO. Eso es lo que tú eres!! Hoy terminas una etapa que nos llena de orgullo por todo lo que has conseguido y emoción de ver en quién te has convertido. Una mujer joven, dulce, empática, comprensiva,cariñosa y podría seguir infinitamente”, escribió el animador en su cuenta de Instagram.

El mensaje fue acompañado de una serie de fotos del último día de clases de la joven, en el que estuvo acompañada en todo momento por sus padres.

“Lo nuevo que se viene en tu vida quizás contempla desafíos aún mayores pero tú eres muy capaz de sobrellevar todo con tu esfuerzo y forma de vivir. Y si el camino se pone difícil, sabes que siempre cuentas con toda tu familia que te ama”, escribió Valenzuela.