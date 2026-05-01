Rebe Naranjo realizó enigmático post en medio de rumores de quiebre con Nano Calderón

La publicación llega luego de que se difundieran imágenes de Nano con otra mujer.

Durante las últimas semanas ha sido un misterio qué ocurre con Rebeca Naranjo y Nano Calderón, quienes habrían terminado definitivamente tras 7 años de relación.

Si bien ninguno de los involucrados se ha referido al tema, existen ciertas pistas que confirmarían el quiebre. Ahora último, la empresaria compartió una enigmática reflexión que encendió la alarma de sus seguidores.

La nueva pista que confirmaría el quiebre de Rebe y Nano

A través de sus historias de Instagram, Naranjo compartió un video que decía: “Hazte un favor a ti misma y no desperdicies los mejores años de tu vida pensando que no eres fabulosa”.





Lo que podría ser una indirecta para el hijo de Raquel Argandoña llegó justo después de que Nano se fuera de viaje solo a celebrar el cumpleaños con un amigo, mismo tiempo en que se le vio a Calderón acompañado de otra mujer.

A esto se le suma que la venezolana habría borrado gran parte de sus fotografías con Nano, mientras que este mantiene sus publicaciones intactas.

Cabe destacar que la única declaración al respecto la dio Naranjo, donde aseguró que su vida era “privada”, rechanzado aclarar el estatus de su relaci{on.

Historia de Rebe Naranjo en Instagram: