“Han sido semanas…”: Rebe Naranjo se sinceró tras rumores de quiebre sentimental con Nano Calderón

Por su parte, Nano Calderón no se ha referido a los rumores de quiebre y actualmente se encuentra de viaje con un grupo de amigos.

Durante la noche de este jueves, Rebeca Naranjo se refirió a los rumores de quiebre sentimental con Nano Calderón a través de su cuenta de Instagram.

La polémica data de la pelea que mantuvo Nano con el influencer español Santiago Peredo, quien acusó al hijo de Raquel Argandoña de haberlo agredido físicamente en una bencinera.





¿Qué dijo Rebeca Naranjo?

Desde entonces, Nano y Rebeca dejaron de publicar contenido juntos en redes sociales, por lo que se especuló en diversos portales de farándula que habrían terminado su relación.

Al respecto, a través de sus historias de Instagram, Naranjo señaló: “Últimamente han sido semanas en las que muchas personas han estado indagando, preguntando y sacando conclusiones sobre mi vida personal”.

“Quiero dejar algo muy claro: Mi vida privada es justamente eso, privada”, señaló.

Por su parte, Nano Calderón no se ha referido a la polémica y actualmente se encuentra de viaje con un grupo de amigos.

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