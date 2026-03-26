“También soy humana”: Pareja de Nano Calderón atraviesa complejo momento personal y lanza enigmático mensaje

La empresaria tampoco ha publicado contenido en sus redes sociales junto a Nano en los últimos días.

La pareja de Nano Calderón, Rebeca Naranjo, encendió las alarmas tras publicar un enigmático mensaje este jueves, posterior a la querella que se interpuso en contra del empresario por una presunta agresión.

Naranjo expuso que su perrita, Coca, tuvo que ser operada de una de sus patas porque no podía apoyarla con normalidad, momento en que lanzó el mensaje.





¿Qué dijo Rebeca Narajo?

A través de sus historias de Instagram, Naranjo comentó: “Otra noticia que no había contado es que Coquita, esa fue su última noche en casa, al día siguiente entró al quirófano nuevamente”.

En esa misma línea, agregó: “Su patita no estaba bien, nunca más la apoyó”, y luego explicó que la perrita fue hospitalizada el pasado 24 de marzo.

“Moraleja: Si a veces me ven cansada, con ojeras o distinta, es porque también soy humana. No siempre estamos bien, y no todo lo que vivimos se publica cuando está pasando”, señaló Rebeca.

Finalmente, la empresaria no se ha referido directamente a la querella que se interpuso contra Nano, así como tampoco se ha mostrado junto a él en redes sociales.

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